マイナビは2026年2月24日、直近1年以内にアルバイト採用業務に携わった会社員役員・自営業を含む20〜69歳の会社員を対象に行った「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査（2026年版）」の結果を発表した。カスハラ防止の取り組みで「基本方針の策定」「事例の共有」が25.3％＜アルバイト従業員のカスハラ被害多い業種...3位「警備・交通誘導（セキュリティ等）」、2位「販売・接客（コンビニ・スーパー）」、1位は