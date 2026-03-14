3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪にて『第49回日本アカデミー賞 授賞式』がおこなわれた。華やかにドレスアップした俳優陣が勢揃いするなか、大きな注目を集めたのが長澤まさみの姿だ。長澤は、主演を務めたミステリー映画『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞。北川景子、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子らとともにレッドカーペットに登場した。「長澤さんは、2025年に行われた同作のジャパンプレミアに登壇し