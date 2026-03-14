塩貝健人はあえて小川航基がいるNECを選んだ慶應義塾大学の現役学生であり、J1の横浜F・マリノスの特別指定選手。一見すれば、これほど将来が約束された椅子はなかった。だが、塩貝健人はその椅子を自ら降りた。「マリノスで出られない時は、大学の試合に出る。それって要は、逃げ道があるってことじゃないですか」周囲が羨む「二足のわらじ」の環境に、この男は違和感を覚えていた。なぜ塩貝は安定したキャリアを手放し、日本