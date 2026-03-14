現場は激務薄給なのに経営層が優雅に暮らしていたら、働くのが空しくなる。東京都の40代女性（医療・福祉・介護／年収400万円）は、かつて勤務していた障害者施設で、経営陣の身勝手な体質を目の当たりにした。きっかけは、利用者から寄せられた寄付金の扱いだった。「施設に還元されることなく社長が全額持って行き『お礼状だけ書いといて』と言われ」これだけならまだ「運営費に回したのかも」と好意的に解釈できなくもないが、