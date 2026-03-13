【モデルプレス＝2026/03/13】女優の見上愛が2026年3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。新人俳優賞を受賞した。【写真】「日アカ」新人賞受賞受賞者豪華集結◆見上愛、親友・河合優実との同じステージに喜び任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄（吉沢亮）が歩む50年を描いた「国宝」。見