この記事をまとめると ■高速道路のサービスエリアやパーキングエリアではトラックの駐車枠が設けられている ■場所や時間帯によって停まっている車両に特徴がある ■停まっているトラックの装飾などでドライバーのキャラクターがわかることがある トラックの駐車枠を見てて気がついたこと トラックや物流の取材で訪れることが多いのが高速道路のサービスエリアやパーキングエリアだ。時間帯によって停まっているトラックの台数