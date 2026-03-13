この記事をまとめると ■高速道路のサービスエリアやパーキングエリアではトラックの駐車枠が設けられている ■場所や時間帯によって停まっている車両に特徴がある ■停まっているトラックの装飾などでドライバーのキャラクターがわかることがある

トラックの駐車枠を見てて気がついたこと

トラックや物流の取材で訪れることが多いのが高速道路のサービスエリアやパーキングエリアだ。時間帯によって停まっているトラックの台数が変化すると同時に、レストラン、シャワールームなど使う人たちの姿もバリエーションがあって非常に面白い場所なのだ。とくに時間帯を選べば、普段はトラックの駐車スペースに入りきらないほどの台数が集まっているサービスエリアでも、その姿はほとんど見かけないというタイミングさえある。なかでも週末日曜日の早朝は長距離トラックの稼働が少ないせいか、非常に空いているサービスエリアの光景を見ることができる。

そんななかで筆者が気になることをいくつかピックアップしたのでここで解説していこう。

まず大きめのサービスエリアなどでよく見る光景なのだが、トレーラーが斜めに駐車している姿をよく見かける。この理由がわからなかったのだが、最初は発車するときや停車するとき隣の大型トラックとぶつからないようにする工夫なのかと考えていた。しかし実際にはそんなことではなく、単純に全長が長いトレーラーの場合斜めにしないと枠のなかに収まりきらないというのが正解だった。ではどうしてこういう状況が起きるのかといえば、それはトレーラー枠が満車で仕方なく、枠の狭いところに駐めなければならないというトレーラーのドライバーの悩みがそこにあった。

次に休憩中のトラックのフロントガラスの部分に注目してみた。トラックや物流の取材をする前ではイメージとして、トラックのフロントガラスにパネルやぬいぐるみがずらっと並んでいるというイメージが強かったが、実際に取材してみるとフロントガラスは非常にシンプルなので。いい方を変えれば想像していたようなパネルやぬいぐるみを並べているトラックはほとんどない。

では、フロントガラスのパネルやぬいぐるみはすでに過去の遺物になってしまったのだろうか。

実際にはトラックのフロントガラス付近に物を置くことについては、視野を妨げる可能性があるという背景や、また、ダッシュボードに置いたものがガラスに映り込むと、対向車や歩行者が見えにくくなり非常に危険だという理由から、道路運送車両法（保安基準）によって厳しく制限されている。

国土交通省のHPによると「近年、大型トラックなどにおいて運転者の視界を妨げるいわゆる装飾板の装着が問題となっていたところですが、国土交通省はこのような危険な装飾板の装着をなくすため、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）を改正し、公布しました」とあるので、ルールは守るべきだろう。

とはいえ、これは昔からあったルールなので、コンプライアンスが厳しくなった現在では、トラックのフロントガラス部分にはなにもしないのが、安全上はもちろん、会社の信用度を考えた際にも安全というのが実情だ。ただし、これは個人的な感想だが、フロントガラス部分に置かれた小物を見て、そのドライバーがどんな人なのかを想像するのもじつは楽しい時間だったりもする。

フロントウインドウの装飾が減った理由

続いては、隣り合ったサービスエリアやパーキングエリア同士で、トラックがたくさん停まっているところと、そうでないところの差を実際のドライバーの話を聞いてみた。

たとえば敷地の広い大型のサービスエリアの場合、レストランや売店シャワールームなど施設が充実しているところを使いたいが、そういうところはトレーラーなど全長の長いトラックの場合、駐車スペースが空いていないというケースも多々ある。そこで本来であれば施設が整ったサービスエリアで休憩を取りたいが、トラックが駐められないという事態を想定すると、多少小さくても停めることができる可能性が高いパーキングエリアを選んでしまうことが多いという。

実際に東名高速道路の鮎沢パーキングエリアと足柄パーキングエリアにおいて、ほぼ同じタイミングで観察をしてみたところ、大きな足柄パーキングエリアはほぼ満車だったが、隣の小さな鮎沢パーキングエリアの方は、駐車スペースが広いわりには停車しているトラックもそれほど多くなかった。一方で全長の長いポールトレーラーなどが駐車されていた。

話を聞いたトラックドライバー曰く、施設が充実したサービスエリアほどタイミングが悪いとまったく停められないことも少なくないとのこと。運行予定時間のこともあるし休憩のタイミングもあるけれど、やはり長距離の運転のなかでストレスを感じないよう、なるべくスムースに休憩できるサービスエリアやパーキングエリアを選んでしまうこと多いのだとか。

では最後に筆者がサービスデーの光景のなかで印象深かったことをお伝えしておこう。それは、トラックドライバーのみなさんがシャワールームを使うときに、キャピンからもち出すお風呂セットについてだ。いろいろな形のお風呂セットの入れ物があるなかで、見た目がちょっと怖い人ほどかわいらしいお風呂セットを持っている……という事実だ。

「家族の方が選んでくれた入れ物なのかな？」などと想像するのも、サービスエリア観察の楽しい時間のである。