映画『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ）公式Instagramでは、主演を務める中島健人に向けて、映画のオフショットと共に誕生日のお祝いメッセージを投稿した。 【写真】“毒舌王子”に扮した中島健人の王子様ショット ■“ラブコメ嫌い”な毒舌王子役！中島健人の誕生日を祝う 『ラブ≠コメディ』映画公式アカウントでは、「HAPPY BIRTHDAY」とお祝いのメッセージを添えて中島のオフショットを1点公開し