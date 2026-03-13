映画『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ）公式Instagramでは、主演を務める中島健人に向けて、映画のオフショットと共に誕生日のお祝いメッセージを投稿した。

【写真】“毒舌王子”に扮した中島健人の王子様ショット

■“ラブコメ嫌い”な毒舌王子役！中島健人の誕生日を祝う

『ラブ≠コメディ』映画公式アカウントでは、「HAPPY BIRTHDAY」とお祝いのメッセージを添えて中島のオフショットを1点公開した。

写真の中島は、ストライプ柄のYシャツにグレーのダブルボタンのジャケットを合わせ、ボトムスを黒で引き締めた上品なジャケットコーデ。ポケットに指をかけているのか、手首からは存在感のある腕時計がちらりと覗く。クールな表情とは対照的に、右手はピースサインと愛らしさを忘れない中島。ガス灯のような洋風建築をバックに、クールでラグジュアリーな雰囲気を纏っている。

「本日3/13は…中島健人 さんのお誕生日！おめでとうございます」と絵文字を添えて綴り、「”ラブコメ嫌い”な毒舌王子 神崎麗司を演じる中島さんのオフショットをお届け」と紹介。最後に「素敵な一年になりますように」とハートマークを添えて結んだ。

7月3日に公開を控える映画『ラブ≠コメディ』は、中島が主演を務め、ヒロインに長濱ねるを迎えて、情熱を燃やす人たちの姿を描く“胸アツ”お仕事エンターテインメント。中島が演じる主人公の神崎麗司は、“360度全方位イケメン”と称されてきた「ラブコメ嫌い」の毒舌俳優を演じる。

この投稿には、「お誕生日おめでとう」とお祝いのメッセージが多数寄せられた他、「オフショットもすてき」「王子様すぎる」「ケンティー脚長っ」「脚長すぎ」「身体のほとんどが脚」「期待しかないビジュ」「抜群のスタイル」とスタイルにも注目が集まった。

