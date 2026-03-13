【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）の初回T盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。 ■初回T盤特典DISCはMVメイキング＆メンバー撮影Vlog収録の豪華32分 今回初回T盤の特典映像ディスクでは、約32分の特典ディスクには、表題曲のMVとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」を