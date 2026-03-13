Travis Japanニューシングル「陰ニモ日向ニモ」初回T盤特典DISCのティザー映像公開
Travis Japanが、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）の初回T盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。
■初回T盤特典DISCはMVメイキング＆メンバー撮影Vlog収録の豪華32分
今回初回T盤の特典映像ディスクでは、約32分の特典ディスクには、表題曲のMVとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」を収録。
CDのカップリングには、ジュニア時代に人気を博し、ファンにはおなじみの楽曲『Dance With Me ～Lesson 1～』の続編となる『Dance With Me ～Lesson 2～』をカップリングとして収録。また、ステッカーやトレカセットも付随する豪華仕様となっている。
■リリース情報
2026.02.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
2026.04.15 ON SALE
SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
■関連リンク
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/