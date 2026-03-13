マウスコンピューターは、Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズを搭載したデスクトップPCを、3月27日午前11時から順次発売する。販路はマウスコンピューターWebサイト、ダイレクトショップ、G-Tune：Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口など。G TUNE FZ-I7G90Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズは、Intelが米国時間3月11日に発表したゲーミングデスクトップ向けの新プロセッサ。現行のCore Ultra 2