香川県庁 全国の熟練技能者が技能の日本一を競う「第33回技能グランプリ（30職種）」が2026年2月27日～3月2日、インテックス大阪（大阪市）などで開催されました。香川県から3職種に3人が参加し、2人が入賞しました。 「日本料理」で銀賞を受賞したのは、天勝（高松市）の五十嵐卓也さんです。競技では、包丁のキレや盛り付けのセンス、アイデア、繊細さなどが審査されました。 「建築配管」で銅賞を受賞したのは