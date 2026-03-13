HPE(日本ヒューレット・パッカード)は、AIの導入に伴い複雑化するエンタープライズIT環境の包括的な把握・運用を支援するため「HPE Complete Care Service」を刷新したことを発表した。「HPE Complete Care Service」を構成する4つのツール、プラットフォーム群包括的なサービスであるHPE Complete Care Serviceは、インフラストラクチャ、アプリケーション、データ、運用プロセスを相互に関連付けた統合的なシステムとしてIT環境