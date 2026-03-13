西武は13日、アメリカ発のクラフトジンジャードリンクブランド「REED’S」とコラボし、窯焼きピザで人気のベルーナドーム内3塁側の店舗「エルズクラフト」を、『エルズクラフト supported by REED’S』として、3月17日（火）にリニューアルオープンすると発表した。また、多種多様なキッチンカーで賑わう駅前広場のグルメエリアも『エルズグルメストリート』として店舗数を増やし、20日（金・祝）から営業を開始する。また、