西武は13日、アメリカ発のクラフトジンジャードリンクブランド「REED’S」とコラボし、窯焼きピザで人気のベルーナドーム内3塁側の店舗「エルズクラフト」を、『エルズクラフト supported by REED’S』として、3月17日（火）にリニューアルオープンすると発表した。

また、多種多様なキッチンカーで賑わう駅前広場のグルメエリアも『エルズグルメストリート』として店舗数を増やし、20日（金・祝）から営業を開始する。

また、ベルーナドームの駅前広場が、新たなグルメの拠点「エルズグルメストリート」として生まれ変わる。駅前広場に賑わいをもたらすフェスティバルフラッグをモチーフにした装飾や、足元には鮮やかなカラーの塗装を施した。夜間にはイルミネーションによる光の演出も加わり、ボールパークのワクワク感を高める空間になる。パラソル付きのテーブルやサークルベンチも設置し、試合開始までの自由時間や待ち合わせの間も、より快適に過ごすことができる。

エルズグルメストリートには新しく3店舗が加わり、毎試合最大14台のキッチンカーが出店。埼玉県日高市にある人気の豚のテーマパーク「サイボク」がベルーナドーム初出店する。