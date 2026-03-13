資料香川県空撮 百十四経済研究所（高松市）が2025年に行った防災意識調査によりますと、災害への不安を感じている人が89％いる一方、防災訓練に参加した経験があると答えた人は17％にとどまりました。 不安を感じる災害は「地震・津波」が79％、「台風・暴風」が39％、「豪雨・洪水」が36％、「渇水」が27％でした。 避難経路などの把握について、「知らない・わからない」と答えた人は、シニア層が20％、中年層が29