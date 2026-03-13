『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（26）東レアローズ静岡山口拓海後編（前編：東レ静岡の山口拓海を支える「負けず嫌い」の精神バレー界全体の未来を見据え、クラブの経営や運営にも興味＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリ