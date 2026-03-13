京セラは3月18日、au向けの高耐久スマートフォン「TORQUE」シリーズの最新モデル「TORQUE G07」を発売する。auでのオンラインショップ機種代金は13万1800円。カラーはレッド・ブラック・オリーブの3色だが、別売りのカバーにはイエロー、ブルーも用意している。●耐泥水に対応しさらに頑丈に Starlinkも使えて県外でも通信可能新製品は、米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した21項目に、京セラ独自の16項目を加え