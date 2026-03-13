女優の本仮屋ユイカ（38）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。一緒に仕事をした年上の先輩男性から言われたショックな一言を明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。「なんで結婚しないの?」と周囲から言われていることについて話題となり、本仮屋は「言われます。言われます」とうなずいた。M