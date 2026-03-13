侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１２日（日本時間１３日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝・ベネズエラ戦に向けて米マイアミのローンデポパークで練習を行った。フリー打撃では広角に鋭い打球を連発。「まだリラックスしてると思います。順調です」とうなずいた。今大会はここまで１２打数６安打、２本塁打、６打点と圧巻の成績を残している。前回２３年大会では１３