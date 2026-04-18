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千賀滉大、今季4度目の先発は初回に4失点 わずか3回1/3で降板

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • メッツの千賀滉大が17日、敵地でのカブス戦に先発した
  • 今季4度目の登板は初回に4失点するなど、わずか3回1/3で降板
  • 前回登板の11日アスレチックス戦は2回1/3を7失点でKOされた
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