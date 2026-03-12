千葉県船橋市の路上で男性が死亡した事件で、この男性に馬乗りになって暴行を加えてけがをさせたとして、29歳の男が逮捕されました。【映像】現場の様子会社員の織田雄矢容疑者（29）は、きのう未明、船橋駅前の路上で小埜崇祥さん（56）の顔面を踏みつけるなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。小埜さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、当時、小埜さんに馬乗りになっている男が