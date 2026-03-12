韓国メディアが、最強打線を誇るドミニカ共和国との対戦に戦々恐々としている。ベネズエラ戦は4回までに4本塁打ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールDのドミニカ共和国は2026年3月12日、米フロリダ州マイアミでベネズエラと対戦し、7−5で勝利した。プールDで4戦全勝のドミニカ共和国は、1次ラウンドを首位で通過した。次の準々決勝ではプールCで2位の韓国と対戦する。今大会、ドミニカ共和国は大リーグ