“スーパーな航続距離”は、今後アウディ・ブランドの特徴に？アウディのニューモデル攻勢が続いている。2025年2月にA5、4月にはQ6 e-tron、7月にはQ5とA6 e-tronが日本で発売され、本国ではQ3の新型もすでにデビューした。今回はプレミアムアッパーミドルBEV、A6e-tronを紹介しよう。A6 e-tronにはスポーツバックとアバントの2ボディがあり、それぞれパフォーマンスを名乗る標準グレード系とスポーツ仕様のS6 e-tronをライン