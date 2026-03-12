12日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、青島賢司ヘッドコーチが2025-26シーズン終了をもって退任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 青島ヘッドコーチは2024-25シーズンよりアシスタントコーチとしてチームに加入。2025-26シーズンからヘッドコーチに就任すると、ここまで2勝24敗でリーグ最下位なものの、2シӦ