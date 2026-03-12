高市早苗首相は2026年3月12日、自身のXを更新。「今般のイラン情勢を受け、原油価格が足元で高騰する中で、ガソリン価格が大きく上昇する可能性は否定できません」とアメリカとイスラエルによるイランに対する攻撃を受け、今後予想される石油製品の高騰への対策を語った。「既存の基金の残高を活用し、来週から補助を開始」同投稿では「私が就任する前の１年間のガソリン小売価格が、平均178円でした」とし、「今後、原油価格が上