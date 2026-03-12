文春オンラインが11日、松本洋平文部科学相（52）が大臣就任前までW不倫の関係にあった既婚女性と議員会館で逢瀬を楽しんでいたと報じた。昨年10月の高市政権発足後、初の“更迭級”の閣僚不祥事だが、政界を驚かせたのは不倫だけではない。自分を閣僚に抜擢した高市首相のことを松本氏はかつて「人として最低」と罵倒していたというのだ。関係者からは不倫よりもこの発言の方が首相の逆鱗に触れるのではないかとの声も出ている。