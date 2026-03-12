Uber Eatsは3月9日、鹿児島県奄美市や沖縄県宮古島市、石垣市を含む16道府県46市町村で新たにサービスを開始した。Uber Eats、初の離島を含む地方都市へ本格展開今回は、ブランドとして国内初の離島展開となる。福知山市(京都府)や伊賀市(三重県)、中津川市(岐阜県)など、独自の生活圏を形成する地方都市へもサービスを拡充した。人口規模や地理的条件に関わらず、地域の生活を支えるサービスとして利用できる環境を進めていく。新