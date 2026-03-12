ウーバーイーツ配達で感じた上手なPPP活用法を紹介します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第141回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊スーパーマーケットの「ライフ」がウーバーイーツの買い物代行サービスPPP（ピックパックペイ）を3月から開