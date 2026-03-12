本日3月12日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』では、「認知症の常識が昭和と令和でこんなに変わった！10問でわかる新常識テスト」が3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本の推計患者数は約471万人と、その割合は世界でも多いといわれている認知症。昭和の時代、認知症は「発症すると治らない」とされてきたが、最新診療ガイドラインによると、認知症の一歩手前の「軽度認知障害」の段階