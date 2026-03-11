千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。3月8日（日）の同番組では、元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美が大悟の言葉に涙する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」に、高橋が仕掛け人として登場した。「次の夢はタレントで、命懸けてる