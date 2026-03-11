韓国SK hynixは3月10日、第6世代10nmプロセス（1c）を適用した「16Gb LPDDR6」メモリの開発に成功したと明らかにした。2025年1月に発表されたもので、今回開発の検証が完了したという内容。SK hynix、1c DRAMプロセスでLPDDR6メモリの開発に成功 - LPDDR5X比で33%高速化、20%電力効率上昇LPDDRメモリはLPDDR1、2、3、4、4X、5、5Xとシリーズが続いており、今回LPDDR6メモリの開発検証が完了したというもの。今年前半のうちに量産準