LGエレクトロニクス・ジャパンは3月11日、移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」と専用リモコン「マジックリモコン」、サウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3製品をセットにした特別モデル「LG Smart Monitor Swing Special Edition」を発表した。同日から応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始し、販売期間は2026年5月30日22時まで。価格は通常から32.3％割引となるMakuake割適用時で108,800円