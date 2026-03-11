市場調査企業のTrendForceが、2026年のノートPC市場は需要の停滞と構成部品のコスト上昇という二重の圧力に直面しているという報告を発表しました。特にDRAMやNANDフラッシュといったメモリ製品およびCPUの価格が急騰しており、これによりメーカーが現行の利益率を維持しようとした場合、標準的なノートPCの小売価格は約40％上昇する可能性があると予測されています。Rising Memory and CPU Prices Could Push Mainstream Notebook