俳優の脇知弘（45）が、最新のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】10kg減量した脇知弘のビフォーアフター脇は、2000年放送のTBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」で俳優デビュー。2002年には日本テレビ系ドラマ「ごくせん」に出演し、注目を浴びた。2026年3月3日、Instagramを更新し、「103キロから93キロまで落としましたがほとんど誰にも気づかれません」とダイエット中であること