俳優の脇知弘（45）が、最新のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】10kg減量した脇知弘のビフォーアフター

脇は、2000年放送のTBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」で俳優デビュー。2002年には日本テレビ系ドラマ「ごくせん」に出演し、注目を浴びた。

2026年3月3日、Instagramを更新し、「103キロから93キロまで落としましたがほとんど誰にも気づかれません」とダイエット中であることを明かし、“激変”した自撮りショットを公開。「えぇ〜めっちゃ痩せてる」「カリカリになってる」など、驚きの声が数多く寄せられて話題になっていた。

最新ショットに反響

9日の更新では、焼き鳥を持った最新ショットも披露。「小江戸川越に1人ぶらり旅をしてきました。まずは『エース大松』さんに。ここの辛味噌を付けて食べるカシラのねぎまがめっちゃくちゃ美味しいこと!!」とつづっている。

この投稿には「せっかく93.1kgまで痩せたのに…」「一気に4本とは、さすがの脇さんも腹パンになりましたかね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）