【Amazonセール：エペイオス】 開催期間：～3月15日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonでエペイオス(Epeios)の電気コーヒーケトルがセール価格で販売されている。セール期間は3月15日23時59分まで。 本商品は細口のノズルでコーヒー豆の香りを引き出すことができるコーヒーケトル。38℃から100℃までの範囲で1℃単位の精密調節