ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。チェコは先発のオンジェイ・サトリア投手が3番・村上宗隆、4番・吉田正尚のメジャーコンビを抑え、初回無失点とした。最終戦の先発を託されたサトリアは120キロ台後半のストレートと110キロ台の変化球を駆使し、制球良くストライク先行。1番・森下翔太を