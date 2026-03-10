JR西日本グループのJR西日本大阪開発は、JR大阪駅東側の高架下ショッピングセンター「EST（エスト）」（大阪市北区角田町）が今年で開業45周年を迎えたのを受け、3月18日に正面エントランスに当たる西側外壁ファザードをリニューアルするとともに、11店を入れ替える。【こちらも】大阪の「ららぽーと和泉」が開業以来2度目のリニューアル、約30店が順次登場へ現在のファザードは、2006年に名称変更に合わせてリニューアルした