【第3話】 3月10日公開 第3話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月10日、ねこぐち氏によるマンガ「異世界陸上」の第3話「世界記録を超えろ!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第3話では、編入学試験として100メートル走に挑む。求められるタイムは元いた世界の世界記録。果たしてウサミは無事入学できるのか……！ サンデーうぇぶり「異世界陸上」のページ