ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年3月9日にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの近影を公開した。

「パワプロくん」のぬいぐるみがボロボロになったことも

大谷選手のストーリーズでは、まず両目がくり抜かれてしまった、くまのぬいぐるみの写真を公開。続けて、そのくまのぬいぐるみと、鼻がもぎ取られてしまった別のくまのぬいぐるみ、そしてデコピンが映った写真を公開した。

ぬいぐるみはデコピンのいたずらでこうなってしまったのだろうか......、デコピンがちょっぴり申し訳なさそうな表情でうつむいているようにも見える。

Xでは「ぬいぐるみ壊しちゃったデコピンの顔かわいい」「デコピンいたずらちょっと反省してる顔しててかわいい」「デコピン、可愛い顔して、ぬいぐるみには容赦ない」などの声が上がっている。

大谷選手は2024年1月にも、インスタグラムのストーリーズで、ゲーム「パワフルプロ野球」のキャラクター「パワプロくん」のぬいぐるみがボロボロになり、中の綿が飛び出している横で、デコピンが呆然としたような表情でカメラを見つめる写真を公開していた。