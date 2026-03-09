9日の衆議院予算委員会で、中道改革連合の後藤祐一議員が、イラン情勢の影響によるガソリン価格上昇の問題を取り上げた。【映像】後藤議員「第3次オイルショックですよこれ」後藤議員が「先ほど総理の答弁の中で、特にガソリン価格あるいは電気ガスも含めて打つべき対策については先週から検討しているというお話がありました。ぜひこれ、暫定予算の中に入れちゃえばいいじゃないですか」と述べると、議場からは「そうだ！」の