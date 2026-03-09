【ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド】 3月9日 一部先行開催 4月9日～6月30日 開催予定 パフェカップ 東京ディズニーランドは、イベント「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の先行開催を3月9日より開始した。本稿では「パルパルーザ・パルフェ」のグッズなどを