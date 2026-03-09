【ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド】 3月9日 一部先行開催 4月9日～6月30日 開催予定

パフェカップ

東京ディズニーランドは、イベント「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の先行開催を3月9日より開始した。本稿では「パルパルーザ・パルフェ」のグッズなどを紹介する。

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、パークが映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペの思い描いたお菓子の世界に彩られるイベント。2回目の開催となる今回は、新たに登場する「パルパルーザ・パルフェ」が目玉のひとつとなっている。

「パルパルーザ・パルフェ」は、自分で好きな組み合わせが楽しめるパフェをテーマとしたグッズやメニューのこと。グッズではパフェカップ（2,600円）とポーチ（2,200円）が販売され、中に好きなお菓子を選んで詰めることで自分だけのオリジナルスイーツセットをつくれる。パフェカップはフタとカップにも種類があり、こちらも選ぶことができる。

特にパフェカップはヴァネロペらしい甘々なデザインとなっていて、サイズは大きめ。実際のパフェだったらオーバーサイズだが、それがむしろ持ち運び映えする。3月9日より購入できるので、ぜひ注目したい。

またメニューでは、ベース、ソース、トッピングの3カテゴリーを好きな組み合わせで注文できるパフェが登場。カラフルにしたり、ベリー系の赤とピンクでまとめたカラーリングにしたり、さまざまな見た目と味を楽しめる。価格は1,100円。

パフェカップの裏側

パフェカップとポーチ

自分で中に詰めるお菓子を選ぶ。パフェカップはケースとフタの種類も選択可能

(C)Disney