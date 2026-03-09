不振に陥っている近藤の復調が待たれる(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、野球日本代表「侍ジャパン」は3連勝を飾り、プールCの1位通過を決めた。4−3で制した3月8日のオーストラリア代表戦はチーム全体で計5安打だったものの、吉田正尚のホームランや佐藤輝明の適時打などで終盤に得点を重ね、最後までリードを守り抜いた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る