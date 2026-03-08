◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの若月健矢捕手が、痛恨の悪送球で先取点を許した。６回１死二塁。ホワイトフィールドの三盗を阻止しようとした若月の送球が三遊間方向に大きくそれて生還された。何とか１失点でしのぐと、一塁ベンチ前まで出てきた大谷翔平に背中をさすられ、励ましを受けた。