【モデルプレス＝2026/03/08】YouTuberのゆんが7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。左目が角膜剥離の状態であると明かした。【写真】「左目が見えません」美人YouTuberの痛々しい眼帯姿◆ゆん、痛々しい眼帯姿で 「左目が見えません」「左目が見えません」と題した動画でゆんは左目に眼帯を付けた状態で登場。「怪我してます。今」とファンに報告した。怪我をした理由についてゆんは、長男と遊んでいた際に、長男の指が目に刺さ