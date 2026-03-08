ゆん、眼帯姿で角膜剥離を報告 「左目が見えません」現状を明かす
【モデルプレス＝2026/03/08】YouTuberのゆんが7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。左目が角膜剥離の状態であると明かした。
【写真】「左目が見えません」美人YouTuber痛々しい眼帯姿
「左目が見えません」と題した動画でゆんは左目に眼帯を付けた状態で登場。「怪我してます。今」とファンに報告した。怪我をした理由についてゆんは、長男と遊んでいた際に、長男の指が目に刺さってしまったと説明。「ツイてなかったのが少しだけ（長男の）爪が伸びてたのね。それがズキンと奥に刺さりまして。黒目いっちゃったんだよね。それからもう痛くて目を開けることができなくて」と怪我をした時の状況を明かしている。
怪我をした時はすでに病院も閉まっている時間だったため、翌朝まで自宅で安静にしていたゆん。夫でYouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードよると「（怪我してない方も）目が2倍ぐらい膨れてた」そうで、左目を見ると「黒目の部分の角膜がベロってなってた」という。そして、ゆんは妹に付き添ってもらい病院を受診すると「角膜剥離」と診断され、医師に「結構（角膜が）ベリっと剥がれちゃってるね」と言われたと振り返った。また、最初は家の中でもサングラスをしながら生活し、連絡も返せなかったと回想。しかし、現在は家族の助けもあり、ピークよりも回復していると語っていた。
ゆんはシルクロードと2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児を出産、2025年10月に第2子男児の出産を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「左目が見えません」美人YouTuber痛々しい眼帯姿
◆ゆん、痛々しい眼帯姿で 「左目が見えません」
「左目が見えません」と題した動画でゆんは左目に眼帯を付けた状態で登場。「怪我してます。今」とファンに報告した。怪我をした理由についてゆんは、長男と遊んでいた際に、長男の指が目に刺さってしまったと説明。「ツイてなかったのが少しだけ（長男の）爪が伸びてたのね。それがズキンと奥に刺さりまして。黒目いっちゃったんだよね。それからもう痛くて目を開けることができなくて」と怪我をした時の状況を明かしている。
◆「黒目の部分の角膜がベロってなってた」夫・シルクロードが説明
怪我をした時はすでに病院も閉まっている時間だったため、翌朝まで自宅で安静にしていたゆん。夫でYouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードよると「（怪我してない方も）目が2倍ぐらい膨れてた」そうで、左目を見ると「黒目の部分の角膜がベロってなってた」という。そして、ゆんは妹に付き添ってもらい病院を受診すると「角膜剥離」と診断され、医師に「結構（角膜が）ベリっと剥がれちゃってるね」と言われたと振り返った。また、最初は家の中でもサングラスをしながら生活し、連絡も返せなかったと回想。しかし、現在は家族の助けもあり、ピークよりも回復していると語っていた。
ゆんはシルクロードと2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児を出産、2025年10月に第2子男児の出産を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】