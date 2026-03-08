ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が8日、JFE晴れの国スタジアムで京都サンガF.C.と対戦し、1対0で勝利しました。ファジアーノは今シーズン初の勝ち点3を獲得しました。